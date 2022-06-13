Двух автоледи оштрафовали на выходных за “лихую” езду

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На трассе М5 на выезде из Единец автоинспекторы остановили 46-летнюю жительницу Бричанского района. Женщина за рулём Mercedes ехала со скоростью 173 км/ч.

Второй случай произошёл в Кагульском районе. 22-летняя автоледи за рулём Volkswagen Golf ехала по населённому пункту со скоростью 143 км/ч.

Обе нарушительницы были оштрафованы.

По данным полиции, с начала месяца свыше 5700 водителей были наказаны за превышение скорости.

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