Двух 19-летних наркодилеров задержали с поличным

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Молодые люди занимались сбытом наркотических средств на территории Бендер.

В выбранных местах они оставляли закладки с наркотиками, после чего продавали их онлайн. Всего оперативники обнаружили и изъяли более 30 свёртков с амфетамином, метамфетамином, марихуаной и “солью”, пишет mvdpmr.org.

В момент задержания парни находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до 12 лет лишения свободы.

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