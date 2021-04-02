Двух 19-летних наркодилеров задержали с поличным в Бендерах

Двух 19-летних наркодилеров задержали с поличным в Бендерах

Правоохранители задержали молодых людей, которые занимались сбытом наркотических средств на территории Бендер.

В выбранных местах они оставляли закладки с наркотиками, после чего продавали их онлайн. Всего оперативники обнаружили и изъяли более 30 свёртков с амфетамином, метамфетамином, марихуаной и “солью”, пишет mvdpmr.org.

Задержанные в момент задержания находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до 12 лет лишения свободы.

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