Двойные стандарты

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О том, как за одни и те же нарушения наказывают избирательно

События, произошедшие на минувшей неделе, ещё наглядней показали всем двуликость действующей власти в лице партии «Действие и солидарность».

А была ли вечеринка?

В Республике Молдова, как известно, уже третью неделю бушует пятая волна коронавируса. Ежедневно регистрируется от 3 до 6 тыс. заболевших ковидом. В этой связи введены многие ограничения, в том числе запрет на деятельность после 22:00 ресторанов и кафе, были временно закрыты ночные клубы, бары и дискотеки. Представители органов правопорядка ежедневно устраивают рейды и проверяют, как соблюдаются ограничения Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

В ходе одной из таких проверок в ночь с 29 на 30 января было выявлено развлекательное заведение, в котором находилось несколько сотен человек, – как позднее выяснилось, представителей молдавской юстиции, отмечавших День прокурора. Получилась настоящая детективная история, в которой нарушивших закон участников пьяной вечеринки пытаются представить жертвами, якобы удерживаемыми в качестве заложников в течение трёх часов в закрытом помещении без света, доступа воздуха, пока шли переговоры между хозяином развлекательного заведения и полицией. И наверняка удалось бы договориться, но появились журналисты и нарушили все планы.

Утаить данную тусовку не получилось. Разразился скандал. Кто виноват, кому принадлежит клуб, сколько человек и кто конкретно там был, ответственные лица не спешили сообщать. На вопросы СМИ в ходе наспех созванной 31 января пресс-конференции начальник Генерального инспектората полиции дал стандартные ответы: выясняем, списки составляем, сообщим в специальном пресс-релизе. На следующий день Генпрокуратура выступила с сообщением, что её сотрудников на вечеринке не было, НЦБК тоже отрицает присутствие своих людей на организованном банкете. Глядишь, скоро в ГИПе скажут, что вечеринки и вовсе не было, на журналистов свалят, что придумали всё для сенсации.

Почему юстиция PAS дала время (фору) и информацию 15 депутатам от ЛДПМ, которые перешли в парламентское большинство Плахотнюка на тех же условиях, что и депутаты-коммунисты? Чтобы бывшие коллеги могли перепрятать наличные деньги и навести порядок в сейфах и декларациях?

Отвлекающее дешёвое шоу

На минувшей неделе произошёл и второй случай двойного стандарта. В среду, 2 февраля, прошли обыски у 13 бывших депутатов, которые в 2015 году перешли из ПКРМ в Демпартию Влада Плахотнюка. При обысках у некоторых из них были обнаружены крупные суммы денег в валюте. Пятеро из перебежчиков были задержаны по обвинению в незаконном обогащении и через день по решению суда помещены под временный арест: В. Иванова – на 20 суток, С. Сырбу, В. Витюк, А. Решетников и А. Загородный – на 30 суток.

Эти действия властей многие политики назвали показательной поркой, так как перебежчиков из одной партии в другую за минувшие 10 лет было много, но почему-то тех, кто перешёл в нынешнюю PAS, не тронули. По словам исполнительного секретаря ПСРМ Влада Батрынчи, парламентское большинство Плахотнюка обеспечили почти 40 перебежчиков.

– Почему юстиция PAS дала время (фору) и информацию 15 депутатам от ЛДПМ, которые перешли в парламентское большинство Плахотнюка на тех же условиях, что и депутаты-коммунисты? Чтобы бывшие коллеги могли перепрятать наличные деньги и навести порядок в сейфах и декларациях? – задаётся вопросами В. Батрынча. – Т. Делиу и

М. Чобану неоднократно заявляли о подкупе депутатов ЛДПМ. Почему вместе с депутатами ЛДПМ были помилованы депутаты-либералы, покинувшие Гимпу на тех же условиях? Может быть, потому что с PAS сегодня работают многие бывшие либерал-демократы? Одни – в парламенте, другие – в президентуре и правительстве, в министерствах, в НАРЭ. Они по-прежнему коллеги, друзья, люди из одного теста.

Таким образом вице-спикер парламента пришёл к выводу, что PAS применяет двойные стандарты, избирательное правосудие и устраивает дешёвое шоу на фоне роста цен на хлеб. Но перед законом все должны быть равны, так как закон – один для всех.

Анастасия Погодина