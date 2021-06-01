Двойное убийство в Дондюшанах: мужчин избили и оставили умирать в доме

Двойное убийство в Дондюшанах: мужчин избили и оставили умирать в доме

Бездыханные тела двух мужчин нашли сегодня утром в одном из частных домов в селе Кришкэуць. 

На место прибыла оперативная группа. Личности погибших были установлены. Это мужчины в возрасте 50 и 53 лет. На их телах были обнаружены следы насильственной смерти, передаёт deschide.md.

Полиция задержала подозреваемых по “горячим следам”. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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