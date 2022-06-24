Двум торговцам марихуаной “светит” до 15 лет тюрьмы

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Столичная полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в хранении и распространении марихуаны в особо крупных размерах.

Наркотические вещества продавали через приложение «Телеграм». В ходе обысков у подозреваемых изъяли около 40 пакетиков с марихуаной, 100 г измельчённой растительной массы, семена конопли, весы и пр. Стоимость найденного достигает 45 000 леев.

Подозреваемые находятся под домашним арестом, им грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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