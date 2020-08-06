Двоим молдаванам грозят штрафы за “липовые” документы

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Сегодня утром в пункте пропуска Джурджулешты-Галац пограничники обнаружили у пассажира автобуса “Молдова-Франция” поддельный документ. У 32-летнего жителя Леовского района нашли спрятанное в бумажнике румынское удостоверение личности с признаками подделки.

Мужчина заявил, что приобрёл данный документ за 150 евро и хотел трудоустроиться по нему в Европе. Поддельный документ был изъят и направлен на экспертизу.

Поддельные документы на автомобиль были обнаружены у ещё одного гражданина в Бричанах. Пограничная полиция остановила транспортное средство с болгарскими номерами для проверок. В результате было установлено, что бланк технического осмотра содержал признаки фальсификации. Водитель, 21-летний житель Фалештского района, рассказал, что не стал проверять документы при покупке авто у бывшего владельца.

Оба случая расследуют органы правопорядка.

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