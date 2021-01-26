Двух жителей столицы поймали с наркотиками (ФОТО)

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Внимание карабинеров привлёк 18-летний парень. Заметив правоохранителей, юноша стал нервничать.

В ходе беседы житель столицы признался, что при нём были 3 пакетика с наркотическим веществом.

Аналогичный случай произошёл на следующий день, пишет echipa.md. На бульваре Траян патруль заметил подозрительного мужчину. 28-летний задержанный признался, что нёс пакетик с наркотическим веществом растительного происхождения.

Оба задержанных были доставлены в инспекторат для установления всех обстоятельств случившегося.

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