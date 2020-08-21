Двух мужчин поймали в столичном парке с наркотиками

Двух мужчин поймали в столичном парке с наркотиками

Двое жителей Кишинёва 34 и 36 лет были задержаны карабинерами в тот момент, когда собирались употребить наркотики.

Инцидент произошёл 20 августа в парке сектора Чеканы. Двое подозрительных мужчин попали в поле зрения группы карабинеров. Заметив сотрудников правоохранительных органов, один из них бросил на землю пакетик с наркотическим веществом и шприц, пишет echipa.md.

Мужчин задержали и доставили в инспекторат. По факту хранения и употребления наркотиков заведено уголовное дело.

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