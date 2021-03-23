Двух членов преступной группировки задержали на трассе Кишинёв-Бельцы (ВИДЕО)

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Двое мужчин были пойманы накануне сотрудниками Fulger и столичной полиции. Операция по задержанию проходила на трассе Кишинёв-Бельцы.

Граждане находились в автомобиле Mercedes. Они подозреваются в участии в преступной группировке, специализирующейся на квартирных кражах.

Как сообщает deschide.md, предположительно, задержанные обворовали несколько квартир в Кишинёве. Их поместили в изолятор на трое суток.

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