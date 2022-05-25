Двое жителей столицы находятся под следствием за кражу и контрабанду товаров из-за границы (ФОТО, ВИДЕО)

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Дорогие часы, сотни пар брендовых очков, наркотики, мобильные телефоны и два пистолета были изъяты сотрудниками полиции при обыске в доме двух жителей Кишинёва.

Предположительно, товары были украдены за границей и ввезены контрабандой в Молдову. Как было установлено, подозреваемые 26 и 30 лет совершали кражи из домов обеспеченных граждан и из магазинов.

Правоохранители продолжают вести расследование.

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