Двое жителей Паркан получили сроки за хладнокровное убийство

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Приговор был вынесен Верховным судом ПМР.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, подсудимые поссорились с односельчанином и решили его убить. Вооружившись автоматом и ножом, они встретили жертву на улице. Один из подсудимых выпустил в сторону потерпевшего автоматную очередь, а когда тот упал, второй нанёс ему удар ножом. От полученных ран потерпевший скончался на месте, пишет novostipmr.com.

Суд приговорил одного мужчину к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы, а его сообщника – к 18 годам лишения свободы, со штрафом. Отбывать наказание виновные будут в исправительной колонии особого режима.

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