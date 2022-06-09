Двое жителей Глодян получили тюремные сроки за жестокое убийство

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Дрокиевский суд приговорил мужчин к 20 и 17 годам тюрьмы с отбыванием наказания в пенитенциаре закрытого типа.

Убийство произошло в январе этого года. Трое жителей Глодян распивали дома алкоголь. В какой-то момент между ними возникла ссора, переросшая в драку. Двое мужчин жестоко избили 35-летнего односельчанина, что привело к его смерти.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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