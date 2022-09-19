Двое жителей Флорешт получили сроки за контрабанду сигарет

Двое жителей Флорешт получили сроки за контрабанду сигарет

Организатора преступной схемы и водителя грузовика приговорили к 4 годам тюрьмы.

Согласно материалам дела, жители Флорештского района пытались вывезти из страны 100 000 сигарет. Контрабанду обнаружили при сканировании транспортного средства. По документам водитель перевозил мебель, однако на самом деле внутри был оборудован тайник, в котором перевозились сигареты.

Все найденные табачные изделия были конфискованы.

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