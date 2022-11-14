Двое заключённых получили ещё 10 и 8 лет тюрьмы за мошенничество

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам добилась в суде приговора двум заключённым и взыскания более 400 000 леев для возмещения ущерба потерпевшей стороне.

Правоохранители установили, что один из заключённых Тараклийской тюрьмы познакомился в соцсетях с женщиной, находившейся за границей. Мошенник указал вымышленное имя, выставил чужое фото и указал, что проживает в Италии. Позже он заявил, что переехал для ведения бизнеса в Молдову.

Виртуальные отношения продлились около года. За это время мошенник всячески уклонялся от видеозвонков. В один момент с жертвой связался второй проходящий по делу осуждённый, представившись другом её возлюбленного. Мужчина рассказал, что его приятеля госпитализировали в результате ДТП и ему необходим кредит на операцию. Женщина без колебаний перевела мошенникам 4000 долларов, а затем в течение года произвела ещё 12 переводов.

Спустя год женщина вернулась в Молдову и захотела встретиться с «бойфрендом», однако тот неоднократно переносил день встречи. Потерпевшая не выдержала и сообщила в полицию, которая начала расследование.

Суд частично удовлетворил ходатайство со стороны обвинения и обязал подсудимых вернуть потерпевшей более 400 000 леев.

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