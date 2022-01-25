Продавали дрова в интернете: двое заключённых нашли способ “обогатиться” (ВИДЕО)

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Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в тюрьме №3 в Леова и выявили двух заключённых, причастных к более чем 20 случаям мошенничества. Своими действиями они нанесли ущерб на сумму свыше 300 000 леев.

Подозреваемые размещали на сайте объявления о продаже дров. Введённые в заблуждение покупатели перечисляли на счета лже-продавцов деньги.

Как выяснилось, заключённые 27 и 34 лет являлись участниками хорошо организованной преступной группы. По месту жительства задержанных и их сообщников сегодня прошли обыски. В камерах отбывающих наказание мошенников были обнаружены запрещённые предметы: носители информации, мобильные телефоны, сим-карты и т.п.

Правоохранители продолжают выявлять лиц, причастных к мошеннической схеме.

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