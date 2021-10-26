Двое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП в Каменском районе

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Автоледи за рулём Mercedes направлялась в Каменку из села Грушка. Женщина не справилась с управлением: машину занесло, она по касательной задела Opel. Потом Mercedes выехал на обочину и врезался в дерево.

В салоне, помимо водителя, находился супруг, сзади сидел четырёхлетний сын. Всех троих доставили в больницу, пишет mvdpmr.org. У ребёнка врачи диагностировали перелом бедра. У папы мальчика – сотрясение головного мозга и перелом руки, супруга отделалась ушибами.

Водитель автомобиля Opel и его супруга в результате аварии не пострадали. По факту ДТП проводится разбирательство.

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