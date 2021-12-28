Двое взрослых и ребёнок пострадали в аварии в Яловенах

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Столкновение произошло сегодня днём у села Пожэрень.

Водитель Ford Fiesta вышел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes.

Нарушившего ПДД водителя госпитализировали, пишет echipa.md. Пассажирам Mercedes, 33-летней женщине и 7-летнему ребёнку, была оказана медицинская помощь на месте.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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