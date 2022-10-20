Двое вусмерть пьяных водителей попались в руки патрульных (ВИДЕО)

Двое вусмерть пьяных водителей попались в руки патрульных (ВИДЕО)

На столичной улице Чевкарь автоинспекторы остановили автомобиль Dacia. За рулём находился 57-летний мужчина.

От водителя исходил резкий запах алкоголя. Результат проведённого тестирования показал 1,39 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Автомобиль отвезли на спецстоянку, а водителя оштрафовали за управление в состоянии сильного алкогольного опьянения.

А в селе Марамоновка Дрокиевского района полиции попался 47-летний нетрезвый велосипедист. У мужчины обнаружили концентрацию алкоголя в 1,28 мг/л. Сельчанина оштрафовали на 17 500 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md