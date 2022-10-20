Двое вусмерть пьяных водителей попались в руки патрульных (ВИДЕО)

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На столичной улице Чевкарь автоинспекторы остановили автомобиль Dacia. За рулём находился 57-летний мужчина.

От водителя исходил резкий запах алкоголя. Результат проведённого тестирования показал 1,39 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Автомобиль отвезли на спецстоянку, а водителя оштрафовали за управление в состоянии сильного алкогольного опьянения.

А в селе Марамоновка Дрокиевского района полиции попался 47-летний нетрезвый велосипедист. У мужчины обнаружили концентрацию алкоголя в 1,28 мг/л. Сельчанина оштрафовали на 17 500 леев.

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