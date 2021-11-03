Двое водителей попались с поддельными водительскими правами на границе

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Оба инцидента зарегистрировали вчера на контрольно-пропускных пунктах “Кагул” и “Костешты”.

В первом случае гражданин Румынии на пограничном контроле предъявил водительские права, выданные властями Испании. Мужчина рассказал, что купил документ за 400 евро, когда находился на заработках.

Уроженец Бессарабки предъявил украинские права. При осмотре были выявлены признаки подделки. Как оказалось, за документ мужчина заплатил 300 евро.

Оба случая расследуют органы правопорядка.

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