Двое украинцев предъявили на молдавской границе поддельные документы

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Инциденты произошли в конце прошлой недели.

Так, на КПП “Джурджулешть-Галац” гражданин Украины предъявил сомнительные права. Документ оказался подделкой. Мужчина заявил, что оформил его за 400 гривен, чтобы путешествовать в европейские страны. Помимо фальсификата у него были действительные права, с ними он и продолжил движение.

На КПП “Паланка”34-летняя гражданка предъявила якобы выданные украинскими властями права, и тоже с признаками подделки. Женщина заявила, что три месяца училась в автошколе и получила удостоверение законно. Ей не разрешили въехать в Молдову.

Оба документа были изъяты и отправлены на экспертизу. Все обстоятельства выясняются.

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