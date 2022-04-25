Двое украинцев предъявили на молдавской границе фальшивые документы

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Инциденты произошли на КПП “Паланка-Маяки-Удобное” и “Тудора”.

В первом случае украинец пытался перейти границу пешком. Он запросил убежище в РМ. На контроле мужчина предъявил водительские права с признаками подделки. Как оказалось, 7 лет назад он купил документ за 250 долларов. Удостоверение было изъято, составлен протокол.

Во втором случае к линии контроля подъехал 33-летний украинец за рулём Mercedes-Benz. Предъявленные им водительские права также оказались фальшивыми. Мужчина признался, что оформил документ через посредников, заплатив за него 7 тысяч гривен. Иностранцу было отказано во въезде в РМ.

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