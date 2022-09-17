Двое украинцев предъявили на молдавской границе фальшивые документы

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Иностранцы утверждают, что оформили законно. Обстоятельства выясняются.

Первый инцидент был зарегистрирован в пятницу на КПП “Джурджулешты – Галац”, когда контроль на въезд в Молдову проходил водитель грузовика из региона Черновцы. Во время проверки выяснилось, что водительское удостоверение, выданное якобы украинскими властями, было сфальсифицировано. Мужчина сообщил, что обновил документ в этом году, так как у предыдущего истёк срок годности. Права были изъяты и направлены на экспертизу. Водителю разрешили пересечь границу.

Ещё одно фальшивое водительское удостоверение было обнаружено 15 сентября у водителя из Украины, который въезжал в Молдову. Документ с признаками фальсификации был выдан якобы украинскими властями. Мужчина также заверил пограничников, что получил документ законно. Права были изъяты, а иностранец продолжил путь в качестве пассажира.

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