Двое тираспольчан пострадали в результате взрыва в подвале жилого дома

Двое тираспольчан пострадали в результате взрыва в подвале жилого дома

О происшествии, в результате которого пострадали два родных брата, в милицию сообщили врачи. Как выяснилось, родственники находились в подвале дома в Тирасполе.

Один нашёл странный предмет и начал пилить его ножовкой, чтобы убедиться, что тот полностью металлический. Когда произошёл взрыв, рядом с мужчиной находился его брат.

Родственники со значительными телесными повреждениями госпитализированы, пишет mvdpmr.org. По факту происшествия проводится проверка.

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