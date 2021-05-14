Двое тираспольчан ответят перед судом за нападение на приятеля

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Завершено расследование уголовного дела в отношении двух уроженцев Тирасполя.

В гости к супругам зашёл их давний знакомый, освободившийся из мест лишения свободы. Застолье не прекращалось в течение нескольких дней. Позже к компании присоединилась общая знакомая. Когда все находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, между хозяином жилья и гостями начался конфликт, в ходе которого обвиняемые нанесли мужчине множество ножевых ранений.

Истекающего кровью потерпевшего отправили домой, откуда его госпитализировали. Врачам, пишет novostipmr.com, удалось спасти жизнь пострадавшему.

В настоящее время двое нападавших содержатся под стражей. Уголовное дело передано в суд.

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