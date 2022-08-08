Двое столичных полицейских получили сроки за коррупцию

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Два участковых инспектора ИП Рышкановки были приговорены к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа.

Согласно собранным прокурорами доказательствам, сотрудники полиции потребовали 100 евро от гражданина, нарушившего введённые в период ЧС ограничения.

Подсудимых также обязали выплатить по 300 000 леев, лишив права занимать государственные должности в течение 7 лет.

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