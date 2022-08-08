Двое столичных полицейских получили сроки за коррупцию

Двое столичных полицейских получили сроки за коррупцию

Два участковых инспектора ИП Рышкановки были приговорены к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа.

Согласно собранным прокурорами доказательствам, сотрудники полиции потребовали 100 евро от гражданина, нарушившего введённые в период ЧС ограничения.

Подсудимых также обязали выплатить по 300 000 леев, лишив права занимать государственные должности в течение 7 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md