Двое сотрудников парламента заболели коронавирусом

Двое сотрудников парламента заболели коронавирусом

Речь идет о советниках вице-спикеров Влада Батрынчи и Александра Слусаря. 

– Здоров и активен, спасибо всем доброжелателям за беспокойство. Не суетитесь в поисках дешёвых сенсаций. Заболел мой советник, желаю ему скорейшего выздоровления! – написал Батрынча на своей странице в соцсети. 

Информацию о заболевании своей советницы прессе подтвердил и Слусарь.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заболели двое депутатов: демократ Евгений Никифорчук и социалист Владимир Миздренко. Все народные избранники были отправлены на самоизоляцию.

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