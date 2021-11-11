Двое служащих Бюро по миграции и убежищу вымогали взятку у многодетной матери

Двое служащих Бюро по миграции и убежищу вымогали взятку у многодетной матери

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) задержали двоих человек, вымогавших 8000 леев у гражданки Украины.

Женщина – мать четверых детей – проживала в Окницком районе. Чтобы избежать экстрадиции за превышение срока пребывания в Молдове, у гражданки требовали взятку.

Как выяснилось, с иных лиц за аналогичные услуги подозреваемые взимали суммы от 8 000 до 10 000 леев. Расследование случившегося продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md