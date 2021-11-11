Двое служащих Бюро по миграции и убежищу вымогали взятку у многодетной матери

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Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) задержали двоих человек, вымогавших 8000 леев у гражданки Украины.

Женщина – мать четверых детей – проживала в Окницком районе. Чтобы избежать экстрадиции за превышение срока пребывания в Молдове, у гражданки требовали взятку.

Как выяснилось, с иных лиц за аналогичные услуги подозреваемые взимали суммы от 8 000 до 10 000 леев. Расследование случившегося продолжается.

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