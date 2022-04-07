Двое школьников захотели поиграть со спичками и устроили пожар

Огонь в недостроенном доме в селе Ульма вспыхнул днём 6 апреля. О пожаре хозяевам рассказали два брата 7 и 10 лет.
Домовладельцы отправились тушить возгорание и вызвали пожарных. Пожар площадью 40 кв. м ликвидировали за час. Было уничтожено сено, повреждены два мешка кукурузы и старые оконные рамы.
Позже выяснилось: поджог совершили ребята, которые сообщили о ЧП. После школы они пошли гулять по селу: зашли на территорию строящегося домовладения. Старший из братьев достал спички и предложил поиграть, из-за чего и возник пожар, пишет mvdpmr.org.
Родители школьников будут привлечены к ответственности за случившееся.
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