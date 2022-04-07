Двое школьников захотели поиграть со спичками и устроили пожар

0

Огонь в недостроенном доме в селе Ульма вспыхнул днём 6 апреля. О пожаре хозяевам рассказали два брата 7 и 10 лет.

Домовладельцы отправились тушить возгорание и вызвали пожарных. Пожар площадью 40 кв. м ликвидировали за час. Было уничтожено сено, повреждены два мешка кукурузы и старые оконные рамы.

Позже выяснилось: поджог совершили ребята, которые сообщили о ЧП. После школы они пошли гулять по селу: зашли на территорию строящегося домовладения. Старший из братьев достал спички и предложил поиграть, из-за чего и возник пожар, пишет mvdpmr.org.

Родители школьников будут привлечены к ответственности за случившееся.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.