Двое рецидивистов совершили кражу на угнанном авто (ВИДЕО)

0

Полиция задержала 26-летнего мужчину и 16-летнего юношу.

К правоохранителям обратилась 48-летняя жительница столицы. Она рассказала, что утром приехала на работу, припарковала автомобиль, а когда вышла на улицу – машины Mazda не было на месте.

Вскоре похищенное транспортное средство было найдено, а подозреваемые задержаны. Мужчины признали свою вину и рассказали, что хотели покататься по городу. При этом в автомобиле также нашли два велосипеда, которые, вероятно, украли.

В отношении подозреваемых возбуждены два уголовных дела: за кражу и угон транспортного средства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.