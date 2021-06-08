Двое рабочих оказались в больнице после падения с высоты

Двое рабочих оказались в больнице после падения с высоты

На территории школы в Тирасполе два работника занимались очисткой ливнёвок. При помощи раздвижной лестницы 61-летний мужчина взобрался на крышу. Следом поднималась женщина 56 лет.

Как пишет mvdpmr.org, когда работница преодолела половину пути, лестница начала складываться. Женщина упала. Напарник поспешил ей на помощь и спрыгнул с крыши.

Пострадавших доставили в больницу. У женщины дианостирована кататравма и перелом, у мужчины – перелом стопы и вывих нескольких пальцев.

По факту происшествия проводится проверка.

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