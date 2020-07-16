Алкоголь, “закуска” и деньги стали “добычей” двух приятелей

Алкоголь, “закуска” и деньги стали “добычей” двух приятелей

Директор магазина в Дубоссарах обнаружила кражу с витрины и пропажу выручки из кассы. С заявлением о краже женщина обратилась в милицию.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали двух подозреваемых. Как пишет mvdpmr.org, в магазин приятели проникли, вырвав решётку окна. Взяли спиртные напитки, продукты питания и деньги.

Украденное было обнаружено и изъято. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство.

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