Алкоголь, “закуска” и деньги стали “добычей” двух приятелей

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Директор магазина в Дубоссарах обнаружила кражу с витрины и пропажу выручки из кассы. С заявлением о краже женщина обратилась в милицию.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали двух подозреваемых. Как пишет mvdpmr.org, в магазин приятели проникли, вырвав решётку окна. Взяли спиртные напитки, продукты питания и деньги.

Украденное было обнаружено и изъято. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство.

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