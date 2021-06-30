Двое приятелей пошли на кражу ради алкоголя

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В Тирасполе милиционер задержал вора вместе с подельником.

Правоохранителям приятели пояснили, что просто хотели выпить. Денег на спиртное не было, потому решили добыть их криминальным путём. Выбили входную дверь в пустующем доме, нашли бутылку водки и распили. Чтобы не уходить с пустыми руками, прихватили холодильник, рассчитывая его продать.

Визитёров заметила соседка, пишет mvdpmr.org. Женщина успела схватить одного из воров и стала звать на помощь.

Как выяснилось позже, подозреваемые оба ранее судимы. Один из товарищей уже проникал в этот дом. Тогда его добычей стал газовый баллон и печная плита.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчинам может грозить до 5 лет лишения свободы.

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