Двое приятелей “под кайфом” попались патрульным

Двое приятелей “под кайфом” попались патрульным

Накануне вечером карабинеры, патрулировавшие улицы сектора Центр, заметили двух подозрительных мужчин. Граждане находились в состоянии наркотического опьянения.

При проверке у них обнаружили пакетик с наркотическим веществом. Позже выяснилось, что один из мужчин разыскивался полицией за уклонение от явки в следственные органы.

Оба гражданина были доставлены в инспекторат для дальнейшего разбирательства.

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