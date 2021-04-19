Двое приятелей “под кайфом” попались патрульным

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Накануне вечером карабинеры, патрулировавшие улицы сектора Центр, заметили двух подозрительных мужчин. Граждане находились в состоянии наркотического опьянения.

При проверке у них обнаружили пакетик с наркотическим веществом. Позже выяснилось, что один из мужчин разыскивался полицией за уклонение от явки в следственные органы.

Оба гражданина были доставлены в инспекторат для дальнейшего разбирательства.

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