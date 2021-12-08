Двое “предпринимателей” контрабандой ввозили в страну автозапчасти (ФОТО, ВИДЕО)

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Два месяца правоохранители вели наблюдение за незаконной деятельностью двух жителей столицы. Граждане занимались продажей новых и подержанных автомобильных запчастей, нелегально завезённых в страну через приднестровский регион.

Как удалось установить, подозреваемые ввозили в Молдову автозапчасти в обход таможенного контроля. Мужчины поставляли их по всей стране, без предъявления чеков и документов о происхождении. Стоимость изъятых товаров оценивается примерно в 100 000 леев.

Согласно действующему законодательству, виновным грозит штраф от 7 500 до 10 000 леев.

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