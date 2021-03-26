Двое полицейских-взяточников оказались в изоляторе НАЦ

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Супруги из Кишинёва позвонили на горячую линию Национального антикоррупционного центра и рассказали, что у них вымогали взятку двое сотрудников инспектората полиции Чекан.

По словам заявителей, когда они выгуливали собаку, их остановили сотрудники полиции. Поскольку у четвероногого не было намордника, а у хозяина – маски, полицейские потребовали у граждан 1 000 леев в качестве штрафа.

Один из супругов отправился домой за деньгами и позвонил на Национальную антикоррупционную линию. Полицейских доставили в изолятор НАЦ, ведётся расследование по факту пассивной коррупции.

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