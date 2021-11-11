Двое подростков осуждены на длительные сроки за разбойное нападение и изнасилование

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Суд вынес обвинительный приговор двум подросткам 15 и 17 лет из Незавертайловки. Они признаны виновными в совершении краж, разбойном нападении, изнасиловании и иных действиях сексуального характера.

Следствием установлено, что 15-летний житель Незавертайловки с 20 по 24 ноября 2020 года совершал кражи у одинокой пенсионерки, проживающей по соседству. Подросток тайно проникал в дом соседки и похищал денежные средства, пишет novostipmr.com.

В один из дней он предложил своему ранее судимому 17-летнему приятелю вынести с соседского двора мешок с кукурузой. Пробравшись в чужое домовладение, приятели решили ещё забрать у пожилой женщины деньги. В масках они ворвались в дом односельчанки и стали угрожать, требуя отдать золотые украшения и деньги. Испуганная пенсионерка отдала налётчикам 400 приднестровских рублей, которые у неё были. После чего 17-летний подросток, воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, совершил в отношении неё насильственные действия.

Суд приговорил младшего соучастника к 8 годам воспитательной колонии, старшего – к 11 годам колонии общего режима.

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