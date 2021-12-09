Двое подростков обокрали соседа, пока мужчины не было дома

Двое подростков обокрали соседа, пока мужчины не было дома

Несовершеннолетние жители Новой Андрияшевки воспользовались двухнедельным отъездом соседа и совершили кражу.

Братья 10 и 14 лет сначала унесли с чужой летней кухни электропилу. На следующий день позвали с собой 14-летнего друга. Попали в жилище, выкрутив саморезы и сняв замок. Вынесли два зарядных устройства, мобильный телефон, колонку и лампочки, пишет mvdpmr.org.

Вернувшись домой, 43-летний хозяин заметил пропажу и сразу обратился в милицию. Похищенное имущество обнаружено и изъято.

Юным нарушителям закона, достигшим 14-летнего возраста, может грозить уголовная ответственность.

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