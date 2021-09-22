Двое подростков “обчистили” дом пенсионера, которому помогали

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С заявлением о краже к правоохранителям обратился 71-летний житель села Незавертайловка Слободзейского района. Пенсионер рассказал, что пока его не было дома, из жилища была похищена большая сумма денег.

В результате проведённых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности двоих подозреваемых, приятелей 15 и 16 лет. Оба состоят на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как оказалось, один из несовершеннолетних знал, где пенсионер держит свои сбережения. Ранее он посещал пожилого мужчину, помогал настроить компьютер. За проделанную работу получил вознаграждение – 25 рублей. Тогда-то у подростка и возник преступный умысел.

Молодые люди проследили за мужчиной, дождались, когда тот ушёл, и перелезли через забор. В чужой дом пробрались через открытое окно. Похитили 930 долларов и 2050 приднестровских рублей. Украденные деньги друзья уже успели потратить, купили спортивные велосипеды, модные девайсы для гаджетов и продукты.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых находятся под стражей. Следствие продолжается.

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