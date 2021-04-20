Двое подельников украли металлолом, чтобы продолжить застолье

Двое подельников украли металлолом, чтобы продолжить застолье

В отделение милиции села Кицканы обратилась директор аграрного предприятия. Она сообщила: пропала ось прицепа, а также различные металлические конструкции.

Милиционеры раскрыли преступление в тот же день. Как оказалось, хищение организовал сельчанин, живущий по соседству с агрофирмой. Мужчина, ранее судимый за кражу, принимал гостя в своём доме. Приятели распивали спиртное. Когда алкоголь и деньги закончились, хозяин дома предложил проникнуть на территорию агрофирмы.

Похищенные металлоконструкции сдали в пункт приёма металлолома. Вырученные деньги приятели пропили в тот же день.

Всё украденное найдено и изъято. Мужчинам может грозить до 6 лет лишения свободы.

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