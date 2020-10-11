Двое пьяных водителей за день попались автоинспекторам в Дубоссарах

Двое пьяных водителей за день попались автоинспекторам в Дубоссарах

Мужчины были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Один из них привлечён к административной ответственности: ему может грозить штраф и лишение права управления транспортными средствами сроком до 2 лет.

Второй водитель в июне этого года уже был привлечён к ответственности и лишён права управления сроком на 18 месяцев, сообщает пресс-служба МВД ПМР. Теперь нарушителю грозит уголовное наказание.

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