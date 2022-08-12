Двое пьяных водителей попались полиции в Оргеевском районе (ВИДЕО)

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Двух жителей Оргеева задержали за езду в нетрезвом виде. Им грозит лишение прав.

Первый случай был зарегистрирован в селе Биешты. Тест на алкоголь показал, что у 30-летнего водителя содержалось 1,28 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Второй случай произошёл в селе Жора де Жос. Полицейские остановили 56-летнего водителя трактора. Тест на алкоголь показал концентрацию в 1,16 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Оба нарушения были задокументированы. Водителям грозит уголовная ответственность.

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