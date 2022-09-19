Двое пьяных водителей были задержаны на выходных в Оргееве (ВИДЕО)

Двое пьяных водителей были задержаны на выходных в Оргееве (ВИДЕО)

Автоинспекторы остановили в селе Гетлово мужчину на мотоцикле. Как обнаружилось, у 42-летнего гражданина не было водительских прав. Мотоцикл, которым он управлял, не был зарегистрирован в установленном порядке.

Аналогичный случай произошёл в селе Кукурузены. Полицейские остановили на дороге водителя Fiat. Прибор Drager выявил ​​у 61-летнего мужчины концентрацию алкоголя в 0,74 мг/л.

Нарушителям грозит до 240 часов общественных работ с лишением права управления транспортными средствами.

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