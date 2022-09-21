Двое пешеходов в Конгазе угодили под колёса авто

Двое пешеходов в Конгазе угодили под колёса авто

Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу Комрата.

По предварительной информации, на окраине села Конгаз автомобиль Toyota на высокой скорости выехал на тротуар, где сбил двух человек. С травмами различной степени тяжести “скорая” увезла пострадавших в больницу, пишет gagauzinfo.md.

За рулём автомобиля находился 26-летний житель села. Алкотестер показал, что мужчина был трезв.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md