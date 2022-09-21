Двое пешеходов в Конгазе угодили под колёса авто

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Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу Комрата.

По предварительной информации, на окраине села Конгаз автомобиль Toyota на высокой скорости выехал на тротуар, где сбил двух человек. С травмами различной степени тяжести “скорая” увезла пострадавших в больницу, пишет gagauzinfo.md.

За рулём автомобиля находился 26-летний житель села. Алкотестер показал, что мужчина был трезв.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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