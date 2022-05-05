Двое патрульных задержаны за получение взятки

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Двое патрульных из Дрокии проходят по делу о пассивной коррупции. По данным НАЦ, инспекторы пообещали не документировать случай управления автомобилем в нетрезвом виде.

По версии следствия, правоохранители остановили пьяного водителя и потребовали от него 4000 леев. Впоследствии автовладелец передал правоохранителям 200 евро.

НАЦ возбудил уголовное дело. Подозреваемые были задержаны на 72 часа. Если их вина будет доказана, инспекторам грозит до 10 лет лишения свободы, крупный штраф и лишение права занимать определённые государственные должности сроком от 7 до 10 лет.

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