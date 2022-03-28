Двое патрульных из Хынчешт отправятся на скамью подсудимых за коррупцию

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Антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное дело о пассивной коррупции.



Согласно полученным данным, инцидент произошёл в январе этого года. В одном из населённых пунктов Хынчештского района произошло ДТП – водитель врезался в забор дома и скрылся с места аварии. Патрульные идентифицировали нарушителя, однако случай не задокументировали. За это сотрудники МВД потребовали у водителя 8500 леев.

Осведомитель передал одному из патрульных 6500 леев. Впоследствии подозреваемые были задержаны. Они частично признали свою вину.

Все обстоятельства выясняются.

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