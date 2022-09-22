Двое пассажиров пострадали в аварии в Хынчештах

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По данным полиции, ДТП произошло вчера на дороге между сёлами Корнешты и Пашканы.

20-летний мужчина за рулём Chevrolet Niva на повороте не справился с управлением. Произошло столкновение с автомобилем Opel Vectra. В результате двое пассажиров Chevrolet, женщины 33 и 39 лет, были госпитализированы, пишет protv.md.

Тест на алкоголь показал, что спровоцировавший аварию водитель был трезв. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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