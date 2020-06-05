Двое пассажиров напали с ножом на таксиста в Гратиештах

Двое пассажиров напали с ножом на таксиста в Гратиештах

Водитель такси попал в больницу после того, как на него напали с ножом двое парней-пассажиров. Инцидент произошёл прошлой ночью в селе Хульбоака, относящемся к коммуне Гратиешты.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, 34-летний мужчина работает в службе такси. Ему поступил вызов на перевозку пассажиров из села Хульбоака в сектор Ботаника. В какой-то момент двое молодых людей по неизвестным причинам напали на водителя и ранили его острым предметом, похожим на нож, после чего убежали. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются, ведётся розыск подозреваемых.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md