Двое пассажиров напали с ножом на таксиста в Гратиештах

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Водитель такси попал в больницу после того, как на него напали с ножом двое парней-пассажиров. Инцидент произошёл прошлой ночью в селе Хульбоака, относящемся к коммуне Гратиешты.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, 34-летний мужчина работает в службе такси. Ему поступил вызов на перевозку пассажиров из села Хульбоака в сектор Ботаника. В какой-то момент двое молодых людей по неизвестным причинам напали на водителя и ранили его острым предметом, похожим на нож, после чего убежали. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются, ведётся розыск подозреваемых.

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