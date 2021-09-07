Желание покататься на чужом автомобиле может обернуться тюрьмой: двум парням грозит срок (ВИДЕО)

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Жители столицы 16 и 18 лет были задержаны сотрудниками инспектората полиции Рышкановки за угон машины.

К правоохранителям обратился мужчина. Он сообщил, что угнали его автомобиль BMW. Размер ущерба владелец оценил в 100 000 леев.

Подозреваемых вскоре задержали, они сознались в содеянном. Юноши рассказали, что просто хотели покататься по городу.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. За угон транспортного средства им грозит штраф от 29 000 до 67 500 леев или от 3 до 5 лет тюрьмы.

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