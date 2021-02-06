Двое несовершеннолетних приятелей ограбили прохожего

Двое несовершеннолетних приятелей ограбили прохожего

Двое 17-летних юношей задержаны по обвинению в грабеже. Они напали на прохожего и украли деньги и мобильный телефон.

По данным полиции, потерпевший направлялся на работу в Оргеевский район. К нему подошли двое неизвестных и отняли телефон, сумку с продуктами, деньгами и документами.

Задержанные признали свою вину и вернули похищенное, пишет publika.md. Злоумышленники находятся под следствием.

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